Злобина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Петр Семенов
Смерть
Неизвестно