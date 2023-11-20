Злобина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Злобин Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Злобин Степан Петрович

Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Злобин Петр Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Петр Семенов

Смерть
Неизвестно
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