Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович
Место рожденияБелебей
Дата рождения20.02.1910
Дата смерти23.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
13.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукьянова) Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
26.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лукьянова) Александра Георгиевна
Смерть
23.02.1993