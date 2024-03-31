Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zimmerhakl (Циммергакл) Виктор Алойсович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

20.02.1910

Дата смерти

23.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1910

Отец: Zimmerhakl Aloysius (Алойс)

Мать: (Милованова) Евгения Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1939

Жена: (Лукьянова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
13.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукьянова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
26.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лукьянова) Александра Георгиевна

Смерть
23.02.1993

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