Пушина (Ершова) Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушина (Ершова) Евдокия Ефимова

Место рождения

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ершов Ефим

Мать: ?

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Пушин Николай Андреев

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
ф. 182, оп. 1а, д. 108, лл. 867 об. – 868.
Рождение ребёнка
26.10.1862

Сын: Пушин Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Пушин Николай Андреев

с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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