Пушина (Ершова) Евдокия Ефимова
Место рожденияс. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ершов Ефим
Мать: ?
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Бракосочетание
31.01.1860
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
ф. 182, оп. 1а, д. 108, лл. 867 об. – 868.
Рождение ребёнка
26.10.1862
Отец ребёнка: Пушин Николай Андреев
с. Нижнего Шкафта, Городищенского уезда, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно