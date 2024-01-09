Труфанов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия

Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Труфанова Анастасия

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