Труфанов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Труфанова Анастасия