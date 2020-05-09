Куренков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1984

Отец: Куренков Николай Владимирович

Мать: Куренкова Наталья Николаевна

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