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Моргачев Иван Петрович

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Моргачев Петр Алексеевич

Мать: Моргачева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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