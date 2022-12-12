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Моргачев Иван Петрович
Моргачев Иван Петрович
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1879
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Моргачев Петр Алексеевич
Мать
Моргачева Евдокия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Моргачев Петр Алексеевич
Мать:
Моргачева Евдокия Ивановна
Орловка
Смерть
Неизвестно
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