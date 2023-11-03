Ярошук Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошук Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1923

Дочь: Петренко Александра

Отец ребёнка: Ярошук Иван Степанов

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошук Иван Иванович

Отец ребёнка: Ярошук Иван Степанов

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошук Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
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