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Докучаев Николай Александрович

Место рождения

Болдеево, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Докучаев Александр

Мать: Докучаева Наталья Алексеевна

Болдеево, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1936

Сын: Докучаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Докучаев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Докучаева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна

Смерть
1983
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