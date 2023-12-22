Докучаев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Докучаев Александр
Рождение ребёнка
04.05.1936
Сын: Докучаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Докучаева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Докучаева Мария Александровна
Смерть
1983