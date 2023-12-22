Никитин Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Алексей Матвеевич

Никитин Алексей Матвеевич

Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: Никитин Матвей Федот(р)ович

Мать: Никитина Анна Тихоновна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Потому что в 12.01.1890 г. уже восприемник у близнецов Павла и Татьяны, детей Гавриловых Ермолая Константиновича и Анны Сысоевны
Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Никитина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Упоминание
12.11.1897 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Свидетель жениха на свадьбе Верхнеуральского мещанина Федора Никифоровича Феоктистова и Пелагеи Никитичной.
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.

Сын: Никитин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1901

Сын: Никитин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.

Сын: Никитин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.

Сын: Никитин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.

Дочь: Никитина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Никитин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Степанида Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close