Никитин Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Потому что в 12.01.1890 г. уже восприемник у близнецов Павла и Татьяны, детей Гавриловых Ермолая Константиновича и Анны Сысоевны
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Никитина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Упоминание
12.11.1897 ст.
Свидетель жениха на свадьбе Верхнеуральского мещанина Федора Никифоровича Феоктистова и Пелагеи Никитичной.
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.
Сын: Никитин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
06.09.1901
Сын: Никитин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Сын: Никитин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.
Дочь: Никитина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Рождение ребёнка
10.11.1914
Мать ребёнка: Никитина Степанида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно