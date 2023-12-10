Панарьина Федосья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарьина Федосья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Панарьин Семен Иванов

Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Панарьин Иван Иванов

Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Панарьин Василий Иванов

Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарьин Иван Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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