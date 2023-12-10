Панарьина Федосья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Панарьин Иван Иванов
Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Панарьин Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно