Катихина (Сивушенко) Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1938
Дата смерти13.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Отец: Сивушенко Дмитро Дмитриевич
Мать: Сивушенко Татьяна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катихин Николай Михайлович
Актюбинск, Казахстан
Рождение ребёнка
26.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катихин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2008