Катихина (Сивушенко) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катихина (Сивушенко) Раиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1938

Дата смерти

13.09.2008

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Сивушенко Дмитро Дмитриевич

Мать: Сивушенко Татьяна

Рождение ребёнка
17.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Николай Михайлович

Актюбинск, Казахстан
Рождение ребёнка
26.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катихин Николай Михайлович

Смерть
13.09.2008
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