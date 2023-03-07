Логинов Феофан Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Логинов Иван Елисеев
Мать: Логинова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Логинов Григорий Феофанов
Мать ребёнка: Логинова Анна Кондратьева
поч. Сухановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Сухановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762