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Логинов Феофан Иванов

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Место рождения

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Логинов Иван Елисеев

Мать: Логинова Дарья Васильева

Вострежанской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Логинов Григорий Феофанов

Мать ребёнка: Логинова Анна Кондратьева

поч. Сухановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Сухановский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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