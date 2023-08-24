Полищук Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1939

Дочь: Артуганова Анна Петровна

Отец ребёнка: Полищук Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Ольга

Отец ребёнка: Полищук Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Зоя

Отец ребёнка: Полищук Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Аркадий

Отец ребёнка: Полищук Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Пётр

Отец ребёнка: Полищук Пётр

Смерть
Неизвестно
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