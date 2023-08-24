Полищук Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1939
Дочь: Артуганова Анна Петровна
Отец ребёнка: Полищук Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полищук Ольга
Отец ребёнка: Полищук Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полищук Зоя
Отец ребёнка: Полищук Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Аркадий
Отец ребёнка: Полищук Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Пётр
Отец ребёнка: Полищук Пётр
Смерть
Неизвестно