Хитров Семион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Хитров Иван
Мать: Хитров ?
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ?
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Сын: Хитров Афанасий Семенович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно