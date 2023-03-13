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Хитров Семион Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Хитров Иван

Мать: Хитров ?

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хитров Савелий Семенович

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хитров Иван Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1780

Сын: Хитров Павел Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1789

Сын: Хитров Афанасий Семенович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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