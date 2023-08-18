Скрябин Родион (Родка) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Родион (Родка) Васильев

Скрябин Родион (Родка) Васильев

Место рождения

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1612

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612

Отец: Скрябин Василий Иванов

Мать: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629

Сын: Скрябин Влас (Власко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Скрябин Григорий (Гришка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Скрябин Анкудин (Онкудинко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Скрябин Андрон (Андронко) Родионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close