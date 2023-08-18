Скрябин Родион (Родка) Васильев
Место рожденияпоч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1612
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1612
Отец: Скрябин Василий Иванов
Мать: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1629
Сын: Скрябин Влас (Власко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Скрябин Григорий (Гришка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Скрябин Анкудин (Онкудинко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Скрябин Андрон (Андронко) Родионов
Мать ребёнка: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671