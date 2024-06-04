Страхов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страхов Ярослав Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Страхова Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.2006
Мать ребёнка: Страхова Алёна Николаевна