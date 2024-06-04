Страхов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрахов Сергей Алексеевич

Страхов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страхов Ярослав Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Алёна Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.2006

Сын: Страхов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Страхова Алёна Николаевна

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