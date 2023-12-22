Кокорин Леонтий Семенов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Кокорин Семен Васильев
Мать: Кокорина Наталья
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кокорин Прокопий Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно