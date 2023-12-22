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Кокорин Леонтий Семенов

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кокорин Семен Васильев

Мать: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кокорин Андрей Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кокорин Петр Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кокорин Прокопий Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Дмитрий Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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