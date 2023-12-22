Иван Корнилович
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
07.01.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 07.01.1908 Сергеева крестьянский сын Кузьма Иванович Табукова крестьянская девица Евдокия Гавриловна по жениху Сергеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно