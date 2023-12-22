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Иван Корнилович

Место рождения

Киверниково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Киверниково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Поручитель
07.01.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 07.01.1908 Сергеева крестьянский сын Кузьма Иванович Табукова крестьянская девица Евдокия Гавриловна по жениху Сергеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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