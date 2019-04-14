Гофман Владимир Оскарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1965
Дата смерти14.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1965
Рождение ребёнка
19.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гофман Елена Анатольевна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гофман Елена Анатольевна
Смерть
14.04.2019
Сорск, город Сорск, Республика Хакасия