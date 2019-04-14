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Гофман Владимир Оскарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1965

Дата смерти

14.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1965

Отец: Гофман Оскар Густавович

Мать: Гофман Александра Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гофман Елена Анатольевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гофман Елена Анатольевна

Смерть
14.04.2019
Сорск, город Сорск, Республика Хакасия
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