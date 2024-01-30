Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смелкова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно