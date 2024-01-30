Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова (Скороходова) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смелкова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Смелков Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелков Борис Николаевич

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