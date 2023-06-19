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Мария Григорьевна

Место рождения

Выстав, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Выстав, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
03.02.1861 ст.

Муж: Давид Иванович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Никифор Васильев и Ефим Терентьев из Леднево, Филипп Макаров и Андрей Иванов из Выстава.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.

Дочь: Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Давид Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно