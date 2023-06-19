Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1861 ст.
Муж: Давид Иванович
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Никифор Васильев и Ефим Терентьев из Леднево, Филипп Макаров и Андрей Иванов из Выстава.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Рождение ребёнка
01.09.1865 ст.
Дочь: Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Давид Иванович
Смерть
Неизвестно