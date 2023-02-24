Валюйшес Анна Погодина
Место рожденияСело Рассказово , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения12.11.1900
Дата смерти19.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1900
Село Рассказово , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Иожица Валентина Валюйшес
Отец ребёнка: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович
г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: Галина Валюйшес
Отец ребёнка: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович
Город Канск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1984
г. Миасс