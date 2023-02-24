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Валюйшес Анна Погодина

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Место рождения

Село Рассказово , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

12.11.1900

Дата смерти

19.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1900

Отец: Погодин Дмитрий Семенович

Мать: Погодина Мария Бастрыкина

Село Рассказово , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Иожица Валентина Валюйшес

Отец ребёнка: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: Галина Валюйшес

Отец ребёнка: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

Город Канск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

Смерть
19.10.1984
г. Миасс
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