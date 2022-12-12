Кошкина Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1923
Сын: Кошкин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1928
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно