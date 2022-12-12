Кошкина Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кошкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.06.1923

Сын: Кошкин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.03.1928

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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