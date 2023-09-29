Терновская Инга Владимировна
Место рождениягород Рязань
Дата рождения21.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969
город Рязань
Рождение ребёнка
13.07.1989
Дочь: Агеева Маргарита Артуровна
Отец ребёнка: Тер-Балян Артур Михайлович
город Оренбург
Рождение ребёнка
16.11.1996
Дочь: Агеева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Агеев Константин Анатольевич
город Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно