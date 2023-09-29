Терновская Инга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновская Инга Владимировна

Место рождения

город Рязань

Дата рождения

21.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1969

Отец: Терновский Владимир Георгиевич

Мать: Рытькова Антонина Валентиновна

город Рязань
Рождение ребёнка
13.07.1989

Дочь: Агеева Маргарита Артуровна

Отец ребёнка: Тер-Балян Артур Михайлович

город Оренбург
Рождение ребёнка
16.11.1996

Дочь: Агеева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Агеев Константин Анатольевич

город Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Константин Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тер-Балян Артур Михайлович

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