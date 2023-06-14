Чамров Георгий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамров Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1986 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородние жители
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.

Сын: Чамров Анемподист Георгиевич

Мать ребёнка: Чамрова Мария Ивановна

Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Восприемник
24.11.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Чамров Лев Георгиевич

Мать ребёнка: Чамрова Мария Ивановна

Афанасьевская церковь 18.02.1906 Подгородние жители Лев Георгиевич Чамров Подгородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Ивановна Чамрова Подгород... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чамрова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно