Чамров Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Пригородние жители
Рождение ребёнка
02.11.1902 ст.
Сын: Чамров Анемподист Георгиевич
Мать ребёнка: Чамрова Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 02.11.1902 Пригородние жители Анемподист Георгиевич Чамров Пригородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Пригородние жители мать жена Мария Ивановна Гдов м... Показать все
Восприемник
24.11.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.11.1902 Подгородние жители Николай Конастантинович Чамров Подгородние жители отец крестьянин Константин Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Алексеевна ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1906
Мать ребёнка: Чамрова Мария Ивановна
Афанасьевская церковь 18.02.1906 Подгородние жители Лев Георгиевич Чамров Подгородние жители отец крестьянин Георгий Александрович Чамров Подгородние жители мать жена Мария Ивановна Чамрова Подгород... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чамрова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно