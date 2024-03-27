Салахетдинов Умяр
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ихсанов Салахетдин
Мать: Бадрия Ильяс Кызы
Военная служба
Неизвестно
Салахетдинов Умяр Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1896 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кузьминка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный ... Показать все
Смерть
Неизвестно