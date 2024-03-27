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Салахетдинов Умяр

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ихсанов Салахетдин

Мать: Бадрия Ильяс Кызы

Военная служба
Неизвестно
Салахетдинов Умяр Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1896 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Кузьминка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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