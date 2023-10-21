Пулин Прохор Галактионович
Место рожденияМысады
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Пулин Галактион Ермолаевич
Мать: не указана
Мысады
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
26.08.1891
Дочь: Надежда Прохоровна
Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна
Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №70 от 29.08.1891 о крещении Надежды, которая родилась 27.08.1891, отец д. Мысадов крестьянин Прохор Галактионович и жена его Анна Архиповна.... Показать все
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пулин ?? Прохорович
Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пулина Анна Архиповна
Смерть
Неизвестно