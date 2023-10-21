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Пулин Прохор Галактионович

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Место рождения

Мысады

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Пулин Галактион Ермолаевич

Мать: не указана

Мысады
Рождение ребёнка
1876

Сын: Пулин Иоанн Прохорович

Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
26.08.1891

Дочь: Надежда Прохоровна

Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна

Мысады
08.06.2017 в метрической книге с. Андреевки есть запись №70 от 29.08.1891 о крещении Надежды, которая родилась 27.08.1891, отец д. Мысадов крестьянин Прохор Галактионович и жена его Анна Архиповна.... Показать все
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пулин ?? Прохорович

Мать ребёнка: Пулина Анна Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пулина Анна Архиповна

Смерть
Неизвестно
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