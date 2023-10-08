Меркулова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Федор
Мать: Меркулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Романенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно