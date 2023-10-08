Меркулова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Федор

Мать: Меркулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Романенко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно

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