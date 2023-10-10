Макаров Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иван Лаврентьевич

Макаров Иван Лаврентьевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Мать: Макарова Анна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
или 1884 год
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Макарова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1911

Жена: Макарова Фекла Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Макарова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Макаров Роман Иванович

Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Осуждение
17.06.1931
Служил в белой дружине. Пост. Тройки ОГПУ от 17 июня 1931 г. Жена Фекла Егоровна - 45, сын Роман - 10.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close