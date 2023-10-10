Макаров Иван Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Макаров Лаврентий Леонтьевич
Мать: Макарова Анна
или 1884 год
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Макарова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна
Бракосочетание
До 1911
Жена: Макарова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Макарова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Макарова Фекла Егоровна
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Осуждение
17.06.1931
Служил в белой дружине. Пост. Тройки ОГПУ от 17 июня 1931 г. Жена Фекла Егоровна - 45, сын Роман - 10.
Смерть
Неизвестно