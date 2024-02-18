Запевалова Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1976
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1976
Отец: Бочковой Юрий Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Запевалов Сергей Евгеньевич
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область