Сорокин, Терехин тож Тимофей Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин, Терехин тож Тимофей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сорокин Дмитрий Егорович

Мать: Сорокина ?

Бракосочетание
11.10.1892

Жена: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Малый Колояр, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Поручители: по жениху: села Полеологова крестьяне Евфим Григорьев Новиков и Яков Степанов Горьков; по невесте - деревни Колояра крестьяне Димитрий Егоров Варфоломеев и Ива офронов
Рождение ребёнка
21.07.1894

Дочь: Кондратова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Малый Колояр, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1896

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Логунова Евдокия (Дуня) Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.01.1902

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Малый Колояр, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1904

Сын: Сорокин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
?.11.1909

Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Сорокин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна

Упоминание
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно
Сельский комиссар
Место жительства
Неизвестно
Малый Колояр, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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