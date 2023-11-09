Сорокин, Терехин тож Тимофей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сорокин Дмитрий Егорович
Мать: Сорокина ?
Бракосочетание
11.10.1892
Поручители: по жениху: села Полеологова крестьяне Евфим Григорьев Новиков и Яков Степанов Горьков; по невесте - деревни Колояра крестьяне Димитрий Егоров Варфоломеев и Ива офронов
Рождение ребёнка
21.07.1894
Дочь: Кондратова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.12.1896
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Логунова Евдокия (Дуня) Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.01.1902
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.01.1904
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.11.1909
Сын: Сорокин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сорокин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Сорокин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Афанасьевна
Упоминание
Неизвестно
http://82.209.65.104:180/Pages/Search/Search.aspx#&&search={«SearchKey»:«00000000000000000000000000000000»%2
Работа или профессия
Неизвестно
Сельский комиссар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно