Орнатская (Комиссарова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская (Комиссарова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орнатский Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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