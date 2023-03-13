Козлова Елена Филлипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Елена Филлипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Козлов Вениамин

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Григорьев

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иоанн Григорьев

Смерть
1962
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