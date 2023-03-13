Козлова Елена Филлипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Козлов Вениамин
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Григорьев
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иоанн Григорьев
Смерть
1962