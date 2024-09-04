Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна

Место рождения

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1887 или 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 или 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
села Каменки крестьянская дочь, 1 браком поручители по невесте: села Каменки крестьяне Симеон Платонов Тремазов и Илья Парфенов Тремазов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Еремеевич

Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Лукьянов Петр Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Еремеевич

Смерть
Неизвестно

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