Лукьянова (Тремазова) Гликерия Парфеновна
Место рождения
Дата рождения1887 или 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887 или 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
села Каменки крестьянская дочь, 1 браком поручители по невесте: села Каменки крестьяне Симеон Платонов Тремазов и Илья Парфенов Тремазов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905 ст.
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Еремеевич
Смерть
Неизвестно