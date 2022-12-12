Толкачева Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Богомолова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Толкачев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно