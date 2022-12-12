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Толкачева Ирина Ивановна

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Богомолова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Толкачев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Толкачев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Толкачев Михаил Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Михаил Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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