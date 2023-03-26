Халитова Лятифя Сафиулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Халитов Джавдят Айнетдинович
Отец ребёнка: Халитов Айнетдин Мустафович
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно