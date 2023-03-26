Халитова Лятифя Сафиулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова Лятифя Сафиулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1957

Муж: Халитов Айнетдин Мустафович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Халитов Джавдят Айнетдинович

Отец ребёнка: Халитов Айнетдин Мустафович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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