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Федоров Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Федоров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федорова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Гор. Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
03.10.1915

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова - Дунаева Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Варвара Васильевна

Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Калитниковское кладбище
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