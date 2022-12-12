Федоров Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Федоров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федорова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Гор. Коломна Московской обл.
Рождение ребёнка
03.10.1915
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова - Дунаева Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Федорова Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Калитниковское кладбище