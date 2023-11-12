Димитревский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитревский Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1949

Отец: не указан

Мать: Димитревская Этерия Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димитревская Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитревская Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Димитревская Тамара Ивановна

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