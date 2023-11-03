Выходцев Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1780
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1780
Отец: Выходцев Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Александра Степанова
Мать ребёнка: Выходцева Василиса
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Марина Степанова
Мать ребёнка: Выходцева Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Василиса
Смерть
После 1835