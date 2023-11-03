Выходцев Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцев Степан Иванов

Выходцев Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1780

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1780

Отец: Выходцев Иван Тимофеев

Мать: Выходцева Матрона Семенова

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Александра Степанова

Мать ребёнка: Выходцева Василиса

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Марина Степанова

Мать ребёнка: Выходцева Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Василиса

Смерть
После 1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close