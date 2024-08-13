Власов Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна
Бракосочетание
1865
Жена: Власова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Власов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Власов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна