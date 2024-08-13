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Власов Василий Федорович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Власов Федор Емельянович

Мать: Власова Матрена Герасимовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
1865

Жена: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Власов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Власов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Власов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Власова Васса Андреевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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