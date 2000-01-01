Шабалин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти27.12.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: Шабалин Григорий
Мать: не указана
д.Шастино Мурашинский район Кировская область
Призыв на военную службу
23.08.1942
Воинское звание: ст. сержант/танкист https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26410145/
Военная награда
25.01.1945
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Воинское звание: ст. сержант Приказ подразделения №: 1/н от: 25.01.1945 Издан: 65 отп
Рождение ребёнка
18.07.1948
Дочь: Юленкова Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Ильинична
Военная награда
01.08.1986
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Смерть
27.12.1994