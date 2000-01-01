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Шабалин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

27.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Шабалин Григорий

Мать: не указана

д.Шастино Мурашинский район Кировская область
Призыв на военную службу
23.08.1942
Воинское звание: ст. сержант/танкист https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26410145/
Военная награда
25.01.1945
Наименование награды: Медаль «За отвагу» Воинское звание: ст. сержант Приказ подразделения №: 1/н от: 25.01.1945 Издан: 65 отп
Рождение ребёнка
18.07.1948

Дочь: Юленкова Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Ильинична

Военная награда
01.08.1986
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени
Смерть
27.12.1994
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