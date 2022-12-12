Аржанухина Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухина Агафья Михайловна

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Место рождения

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости

Дата рождения

05.02.1896

Дата смерти

15.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896

Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич

Мать: Пелагея Ефимовна

Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
15.02.1920

Дочь: Пожалова Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.03.1971
Россия, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово
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