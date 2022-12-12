Аржанухина Агафья Михайловна
Место рожденияРоссия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Дата рождения05.02.1896
Дата смерти15.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896
Отец: Аржанухин Михаил Леонтиевич
Мать: Пелагея Ефимовна
Россия, Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости
Рождение ребёнка
15.02.1920
Дочь: Пожалова Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
15.03.1971
Россия, Саратовская область, Красноармейский район, село Мордово