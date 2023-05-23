(Феопемптова) Параскева Амвросьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феопемптова) Параскева Амвросьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1860

Отец: Феопемптов Амвросий Семенович

Мать: Феопентова Февронья Михайловна