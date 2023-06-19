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Гудков Николай

Место рождения

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1858

Отец: Гудков Нестор

Мать: Гудкова Марфа

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вотчина Помещика Павла Алексеевича Засецкого | д. Меньшовское, Вологодский уезд
Крещение
19.04.1858
Николаевская Елегонская церковь
Godparents:Крестьянин Иосиф Яковлевич д. Бобырева | Николаевская Елегонская церковь
Бракосочетание
30.01.1883

Жена: Гудкова Анна (Александра)

Николаевская Елегонская церковь Вологодский уезд
Witnesses:По жениху: д. Меньшовское Семен Гудков и Арсений Нестеров; по невесте: д. Горбова Александр Иванов и Федор Степанов | Николаевская Елегонская церковь Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Гудков Иван

Мать ребёнка: Гудкова Анна (Александра)

Меньшовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно