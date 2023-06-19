Гудков Николай
Место рождения
Дата рождения17.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1858
Отец: Гудков Нестор
Мать: Гудкова Марфа
Вотчина Помещика Павла Алексеевича Засецкого | д. Меньшовское, Вологодский уезд
Крещение
19.04.1858
Николаевская Елегонская церковь
Godparents:Крестьянин Иосиф Яковлевич д. Бобырева | Николаевская Елегонская церковь
Бракосочетание
30.01.1883
Николаевская Елегонская церковь Вологодский уезд
Witnesses:По жениху: д. Меньшовское Семен Гудков и Арсений Нестеров; по невесте: д. Горбова Александр Иванов и Федор Степанов | Николаевская Елегонская церковь Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Гудков Иван
Мать ребёнка: Гудкова Анна (Александра)
Смерть
Неизвестно