Амитин Виктор Ионович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти01.11.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Амитин Иона Ильич
Мать: не указана
Удочерил
Рождение ребёнка
13.10.1941
Дочь: Бушуева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Амитина Татьяна Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
родной отец Портнов Павел Михайлович. В 9 лет была удочерена Амитиным
Бракосочетание
1952
Смерть
01.11.1973
инфаркт