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Амитин Виктор Ионович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1922

Дата смерти

01.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Амитин Иона Ильич

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Удочерил
Рождение ребёнка
13.10.1941

Дочь: Бушуева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Амитина Татьяна Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
родной отец Портнов Павел Михайлович. В 9 лет была удочерена Амитиным
Бракосочетание
1952

Жена: Амитина Татьяна Владимировна

Смерть
01.11.1973
инфаркт
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