Ткачева (Рыжих) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения20.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1949
Дочь: Битюцкая Валентина Митрофановна
Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Вера Митрофановна
Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1961
Дочь: Антонина Митрофановна
Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно