Ткачева (Рыжих) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Рыжих) Анна Никитична

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Место рождения

Сидоркин, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоркин, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
31.03.1949

Дочь: Битюцкая Валентина Митрофановна

Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович

Хлевище, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Вера Митрофановна

Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович

Хлевище, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.03.1961

Дочь: Антонина Митрофановна

Отец ребёнка: Ткачев Митрофан Иванович

Хлевище, Алексеевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно
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