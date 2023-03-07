(Шутова) Ксения Лукина
Место рожденияпоч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Шутов Лука Терентьев
Мать: Шутова Ирина Филиппова
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762