Бойченко Еремей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1908
Сын: Бойченко Григорий Еремеевич
Мать ребёнка: Павлина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойченко Неизвестно Еремеевич
Мать ребёнка: Павлина Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойченко Андрей Еремеевич
Мать ребёнка: Павлина Тихоновна