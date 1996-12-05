Бойченко Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко Еремей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1908

Сын: Бойченко Григорий Еремеевич

Мать ребёнка: Павлина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойченко Неизвестно Еремеевич

Мать ребёнка: Павлина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойченко Андрей Еремеевич

Мать ребёнка: Павлина Тихоновна

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