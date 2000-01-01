Матрёна Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ксенофонт Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Хрисанфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Семёнович

Смерть
Неизвестно
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