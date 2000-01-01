Матрёна Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Хрисанфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Семёнович
Смерть
Неизвестно