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Бобровский Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1955

Дата смерти

24.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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2000 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955

Отец: не указан

Мать: Бобровская Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
12.01.2000

Дочь: Бобровская Глафира Степановна

Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна

Смерть
24.11.2014