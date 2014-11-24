Бобровский Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1955
Дата смерти24.11.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
12.01.2000
Дочь: Бобровская Глафира Степановна
Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобровская Елена Анатольевна
Смерть
24.11.2014